Durch das Arboretum

Heidefahrt mit Besuch des Klosters Ebstorf

DRK Langenhagen. Die letzte Fahrt des Jahres führte zuerst in das Kloster Ebsdorf.Nach einer kompetenten Führung durch die Klosteranlage und Besichtigung der berühmten Weltkarte folgte ein reichhaltiges Mittagessen in Uelzen. Das zweite Highlight des Tages war ein informativer Spaziergang im Arboretum Melzingen, im Garten der Bäume, das Lebenswerk der Christa von Winning. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu Ihrem Tod 2012,hat sie hier begonnen, 800 verschiedene Pflanzen und Bäume zu beheimaten und zu pflegen, die sie von ihren vielen Reisen mitgebracht hat. Vom kleinen Setzling bis zum Mammutbaum ist hier alles vertreten. Es ist wirklich einen Besuch wert. Der Tag endete bei strahlendem Sonnenschein und leckerem Kuchen im Rosencafe in Eschede. Im nächsten Jahr warten wieder interessante Ziele.