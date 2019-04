Ein charismatischer Meister

Aikido-Bundestrainer zu Gast beim VfB Langenhagen

VfB Langenhagen. Einer guten Tradition folgend richtete die Aikidosparte des VfB Langenhagen im März 2019 einen zweitägigen Landeslehrgang aus. Als Lehrer wurde der Bundestrainer des deutschen Aikidobundes, Alfred Heymann (achter Dan) gewonnen . Zahlreiche Aikidoka aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein reisten zu diesem Event an.Die Führung des Angreifers und Umlenkung der Angriffsenergie ohne Krafteinsatz stand am ersten Tag auf dem Programm. „Ihr müsst immer zuerst den Kontakt zum Partner aufbauen und diesen Kontakt und die Spannung die ganze Zeit halten. Nur so kann der Partner geführt werden“. Immer wieder korrigierte Meister Heymann und vermittelte auch den Ungeübten die wichtigsten Elemente. Von der Erfahrung eines so hohen Meister konnten alle Teilnehmer profitieren. „Konzentriere dich auf das, was funktioniert“, war eine seiner Devisen. Heymann feilte hier und da an der sauberen Führung und zeigte auf, wie wichtig die Grundschule für die weitere Entwicklung und Dynamik der Verteidigungstechniken ist.Am zweiten Tag stand die Verteidigung gegen Stabangriffe sowie die Umlenkung der Angriffsenergie mit dem Stab auf dem Programm. Schon bei den Aufwärmübungen mit dem Jo (1,25 Meter langer Holzstab) kam der Eine oder Andere an seine koordinativen Grenzen. Es zeigte sich bei den Techniken einmal mehr, dass bei eigenem Kraftaufwand die Führung des Angreifers schwierig wurde. Immer wieder betonte Heymann auch, wie wichtig die richtige Atmung ist „das Ausatmen ist wichtiger als das Einatmen, dass passiert von ganz allein“. Am Ende der beiden Tage bedankte sich Meister Heymann beim Ausrichter mit den Worten, dass er gern nach Langenhagen zurück kommt. Die Teilnehmer waren alle der gleichen Meinung: einen so charismatischen Meister erleben zu dürfen war etwas ganz besonderes. Die Aikidosparte des VfB Langenhagen bietet Aikido seit mehr als 50 Jahren an und gehört damit zu einen der ältesten Vereine in Deutschland. Ausgebildete Übungsleiter leiten den Unterricht für Kinder/Jugendliche montags von 18 bis 20 Uhr und für Erwachsene montags und donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der kleinen Turnhalle der Friedrich-Ebert-Schule in Langenhagen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.vfb-langenhagen.de oder unter der Telefonnummer (0511) 77 42 32.