Ein lustiger Nachmittag

AWO Engelbostel-Schulenburg fährt in die Eckernworth

AWO Engelbostel-Schulenburg. Die AWO Engelbostel-Schulenburg bietet für Freitag,18. Februar, nach den aktuell gültigen Corona-Regeln, eine Fahrt nach Walsrode an.Folgende Programm erwartet die Teilnehmenden: Um 12:00 Uhr gibt es in der Waldgaststätte Eckernwort ein leckeres Mittagessen. Danach beginnt eine lustige Show mit dem aus dem Backtheater bekannten „Heidjer Bernie“. Es erwartet die Teilnehmenden ein musikalisches Feuerwerk mit witzigen Geschichten. Es darf gelacht und geschunkelt werden. Zwischendurch gibt es noch Kaffee und Kuchen.Die Kosten betragen für AWO-Mitglieder 45 Euro und für Gäste 50 Euro.Die Fahrt startet um 11 Uhr in der Kreuzwippe 1 und die Rückkehr in Engelbostel wird gegen 17:30 Uhr sein. Es sind noch ein paar Plätze frei und Anmeldungen nehmen bis zum 15. Februar Ingrid Bernhardt, Telefon (0511) 78 29 54 und Gudrun Mennecke, Telefon (0511) 74 17 71, entgegen.