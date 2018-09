Tagesfahrt der AWO Godshorn an die Weser

AWO Godshorn. Ein schöner Tag. Das sagten auch 20 Teilnehmer einer Tagesfahrt der Arbeiterwohlfahrt Godshorn. Bei sehr gutem Wetter, obwohl Regen angesagt war, ging es mit dem Bus durch das schöne Weserbergland an den Schiedersee im Emmerthal. Im Seeblick stärkte man sich erstmal mit einem schmackhaften Essen. Anschließend an den Verdauungsspaziergang ging man an Bord des Schiffes und genoss das herrliche Panorama rund um den See. Dabei ließen es sich die Reisenden den Kaffee und Kuchen schmecken. Auch die Rückfahrt verlief sehr harmonisch. Es war wieder mal ein schöner Tag.