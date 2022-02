Ein tieferer Einblick

Mitgliederversammlung des NABU am Freitag, 4. März

NABU Langenhagen. Für Freitag, 4. März, lädt der NABU (Naturschutzbund) Langenhagen um 18 Uhr zur digitalen Mitgliederversammlung ein. Sowohl Mitglieder als auch Interessierte, die sich über die Naturschutzarbeit hier vor Ort informieren möchten, sind herzlich willkommen. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Teilnahme ausschließlich per Videokonferenz möglich. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer von Georg Obermayr, (Telefon 0511/73 78 33 E-Mail: georg.obermayr@nabu-langenhagen.de). Die Berichte des Vorstandes werden einen tieferen Einblick zu den Erfolgen im Langenhagener Naturschutz geben. So sind hier insbesondere die Bruterfolge von seltenen Vögeln, wie der Feldlerche, des Rebhuhns, des Trauerschnäppers und erstmals 2021 auch des Neutöters auf den NABU eigenen Flächen erfreulich. Im Anschluss an die Berichte stehen verschieden Wahlen an. Nach der Versammlung stehen die Mitglieder des Vorstandes gerne für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.