Eine gute Idee umgesetzt

DRK-Mitglieder spielten Minigolf

DRK Langenhagen. Mitglieder des DRK-Ortsvereins trafen sich, um gemeinsam Minigolf zu spielen. In den vergangenen Jahren ist dieser Termin sprichwörtlich "ins Wasser gefallen", aber dieses Jahr war das ideale Wetter zum Minigolfspielen. So hatten die Anwesenden einen vergnüglichen Nachmittag, bei den der sportliche Ehrgeiz nicht im Vordergrund stand.Der DRK-Ortsverein bietet regelmäig Aktionen. Interessierte finden Ansprechpartner im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee zu den üblichen Öffnungszeiten.