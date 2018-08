Entspannung im Snoezelen-Raum

LandFrauen besuchen Kinder-und Jugend-Krankenhaus auf der Bult

LandFrauen Krähenwinkel-Godshorn. Jetzt hatte eine Gruppe der LandFrauen Krähenwinkel-Godshorn die Gelegenheit, das Kinderkrankenhaus zu besuchen. Es besteht eine langjährigeVerbindung, denn ein Teil der jährlichen Weihnachtsspende geht immer an das Kinderkrankenhaus. Empfangen von den Clinic-Clowns Hannover und einer Einführung zur Entstehungsgeschichte des Krankenhauses ging es auf die neuen Stationen. Alle waren begeistert von der hellen, freundlichen Atmosphäre und der schönen Farbgestaltung . Besonders angetan waren die Landfrauen von dem Snoezelen - Raum , der - ausgestattet mit einem Wasserbett und diversen Möglichkeiten für Lichtspiele – Entspannung bietet.Anschließend wurde das Aegidius-Haus besichtigt. Hier können Kinder mit Beeinträchtigungen in Kurzzeitpflege gegeben werden und somit wird den Eltern der Kinder ermöglicht, einen Urlaub oder Ähnliches zu gestalten. Die schönen Räume, die besonderen Spielgeräte und Spezialeinrichtungen tragen zu der liebevollen Betreuung der Kinder sicher bei. Ein interessanter Vormittag in dem Kinderkrankenhaus hinterließ bei allen Teilnehmerinnen den Eindruck einer hervorragenden Einrichtung, die Spenden seien in jeder Form zum Wohle der Kinder gut einsetzt.