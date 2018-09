Erste Hilfe

Auffrischung beim Bürgerverein Kaltenweide

Bürgerverein Kaltenweide. Der Bürgerverein Kaltenweide bietet eine kostenlose Schulung zur Auffrischung der Ersten- Hilfe-Kenntnisse an. Durch diese Auffrischung der Kenntnisse möchte der Bürgerverein erreichen, dass die Teilnehmer in Gefahrensituationen richtig handeln und ohne Angst den Betroffenen helfen können. Das Angebot richtet sich vorrangig an Kaltenweider Bürger und Bürgerinnen. Die Schulung wird von zertifizierten Ausbilderinnen von HelpNow24.de durchgeführt und dauert vier Stunden. Die Schulung ist für die Teilnehmer kostenlos. Der Termin ist am Sonnabend, 29. September, um 9 Uhr im Zelleriehaus in Kaltenweide. Damit die Veranstaltung nicht überlaufen ist, bittet der Bürgerverein um Anmeldung beim Vorsitzenden Siegfried Scholz, Teefon (0511) 73 45 23 oder dem Stellvertreter Joachim Schorlies, Telefon (0511) 73 58 39.