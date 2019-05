Fachkundig

Freude am Tennisspiel beim TVL

TVL. Der Tennisverein Langenhagen (TVL) bietet ab Mai wieder Tennistraining unter fachkundiger Leitung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Mit Jens Turré wurde ein engagierten Trainer für unseren Verein gewinnen. Die Trainingseinheiten finden an drei Tagen (Montag, Mittwoch und Freitag) auf der schönen Tennisanlage an der Emil-Berliner-Straße 26 im Sportzentrum II statt. Es können Stunden sowohl für Anfänger als auch für bereits Tennis spielende Personen angeboten werden. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Interessenten melden sich bitte direkt bei Jens Turré unter der Telefonnummer(0157) 84 22 35 62. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.tv-langenhagen.de.