Fünf langjährige Mitglieder geehrt

14 Blutspenden des DRK in Langenhagener Kernstadt

DRK Langenhagen. Jetzt hatte der DRK-Ortsverein Langenhagen seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ins "Leibniz" eingeladen Die Vorsitzende Martina Rust stellte die vielseitigen gemeinnützigen Tätigkeiten und Unternehmungen des Ortsvereins insbesondere im Seniorenbereich in Form eines Jahresrückblicks dar. Darüber hinaus gab es 2019 auch 14 Blutspendetermine in der Langenhagener Kernstadt. Zu den schönen Aufgaben eines Vereins gehört es aber auch, auf treue Unterstützung zurückblicken und zählen zu können. Und so wurden unter den Anwesenden drei Rotkreuzler für ihre 25-jhrige Mitgliedschaft und zwei für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.