DRK Langenhagen legt Kranz am Ehrenmal nieder

DRK Langenhagen. Der DRK-Ortsverein Langenhagen hat am Sonnabend vor dem Volkstrauertag ein Gesteck am Ehrenmal an der Elisabethkirche niedergelegt. Der Ortsverein beteiigt sich im jedem Jahr an de Gedenkfeier, die dieses Jahr aufgrund der besonderen Situation ausfallen musste. Deswegen hatte sich der Vorstand bereits am Vortag dort getroffen, um aller Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaften zu gedenken.