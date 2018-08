Gemütliches Klönen beim Sommerfest

Musikkorps Kaltenweide spielte für die AWO auf

AWO Kaltenweide. Trotz des anhaltend schönen und heißen Wetters und obwohl an vielen Orten in der Stadt und der näheren Umgebung Feste und Veranstaltungen aller Art liefen, war dasSommerfest des AWO-Ortsverbands, zu Gast auf dem Hof Baumgarte, gut besucht. Bei Steaks und Würstchen vom Grill,mit oder ohne Salat, Wasser, Bier und Wein, bei Kaffee und einer gut bestückten Kuchenauswahl blieb in kulinarischer Hinsicht nichts zu wünschen übrig.Und wie schon gewohnt, wurde das Fest vom Musikkorps Kaltenweide unter derbewährten Leitung von Horst Fabig musikalisch umrahmt und begleitet. Lange saß man unter Zelt- und Pavillondächern, die vor der allzu heftigen Sonneneinstrahlung schützten, beigemütlichen Klönrunden zusammen und genoss den herrlichen Tag.