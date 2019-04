Godshorner Majestäten ermittelt

Schützenfest vom 14. bis 16. Juni 2019 im Dorfgemeinschaftshaus

Schützenverein Godshorn. Unter der Leitung von den Vorstandsmitgliedern, unterstützt von einem Auswerteteam, ermittelte der Schützenverein Godshorn zum bevorstehenden Schützenfest .die Schützen- und Volksmajestäten. Schützenkönig ist Thomas Kühn, gefolgt von Sebastian Brockmann, Heinz Mahlberg und Kurt Geveke. Elke Oppermann ist Schützenkönigin und verwies ihre Tochter Lena auf den zweiten Platz, Erika Temme erreichte den dritten Platz und Ingelore Geveke den vierten Platz. Als König der Könige (Euscher-Kette) lässt sich Ulrich Müller feiern, vor Karlheinz Hennig, Sebastian Brockmann und Walter Nordmeyer. Die König der Königinnen (Echo-Kette) ist in diesem Jahr Elke Lieske vor Ingrid Fleisch, Aline Philippeit und Ilse-Marie Brockmann. Für den Seniorenkönig (Holzrichter-Kette) wird ein 254 Teiler gefordert. Ihm am nächsten war Hans-Dieter Kahle gefolgt von Erika Temme und Helga Weidner. Auch Volkskönige wollten einige Bürger werden. Geschafft hat es Udo Burkhard, an 2. Stelle Karsten Kollosky, danach Reinhard Schindler. Dem Volkskönig zur Seite steht die Volkskönigin Sarah Siebrecht, vor Tanja Heine und Christina Philippeit. Volksjugendkönigin ist in diesem Jahr Nele Tuntke und Janina Schlicht auf Platz zwei, Den Titel „Schülerkönigin“ errang Amy Heine, vor Cheyenne Siebrecht.Über die Wanderscheibe freut sich Christina Philippeit, Tanja Heine und Reinhard Philippeit folgten. Kettenträger 2019 sind: Bernd Lieske, Gemeindekette; Erika Temme, Feuerwehrkette; Sebastian Brockmann, Albert-Fichte-Kette. Für die Katerkette wird ein 134 Teiler gefordert. 134,6 Teiler erzielte Barbara Sieker. Die Meisterscheibe hängt in diesem Jahr bei Sebastian Brockmann. Den Jubiläumspokal trägt Lena Oppermann nach Hause und den Wanderadler Sebastian Brockmann. Nach den Ehrungen saß man noch lange beisammen und alle freuen sich auf das Schützenfest.