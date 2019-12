Große Freude über 2.000 Euro

Anonyme Spende für den Hospizverein

Hospizverein Langenhagen. Welch eine große Freude! Mitten in der Vorweihnachtszeit erreichte den Hospizverein Langenhagen eine anonyme Spende in Höhe von 2.00o EuroAlle Helfer des Hospizvereins sind dankbar und glücklich über diese großzügigeAdventsüberraschung! Lebt der Verein doch von Spenden, die unter anderem die Qualifizierung der Ehrenamtlichen für ihre großartige Arbeit ermöglichen. Wie muss mansich diese vorstellen? Die meisten Menschen möchten die letzte Wegstrecke ihres Lebens in vertrauter Umgebung verbringen. Die Hospizler aus Langenhagen nehmen sich Zeit, um Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten. Sie sitzen am Bett oder am Rollstuhl, lesen vor, sprechen mit dem Erkrankten, begleiten auf Spaziergängen oder sind einfach nur da undhören zu. Die ehrenamtlichen Begleiter und Begleiterinnen sind auf ihre Einsätze gut vorbereitet, unterliegen der Schweigepflicht und begleiten jeweils einen schwererkrankten Menschen und auf Wunsch auch dessen Familie. Die Einsätze der Hospizler sind kostenfrei! Und da schließt sich der Kreis zu dieser großzügigen anonymen Spende!