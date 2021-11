Gut und sicher Radfahren

20, 25 und 30 Jahre: bei Jubilaren bedankt

ADFC Langenhagen. Der ADFC Langenhagen bedankte sich bei seinen Jubilaren für die langjährige Mitgliedschaft im Fahrrad-Club und damit für die Unterstützung des guten/sicheren des Radfahrens in und um Langenhagen: In diesem Jahr hatte der ADFC-Vorstand insgesamt zwölf Mitglieder mit 20-, 25- und 30-jähriger Mitgliedschaft kontaktiert. Eine gemeinsame Feier konnte nicht stattfinden, deshalb wurden die Jubiläums-Urkunden und die Bücher über die Geschichte des Fahrrades per Post übermittelt.