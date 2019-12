Höchstgebot für Engelbostel-Wappen

Schweinepreisschießen beim SV Engelbostel

Schützenverein Engelbostel. Schweinepreisschießen beim Schützenverein Engelbostel: Nach einem gemeinsamen Wurstessen wurden die Preise vergeben. Jeder Teilnehmer erhieltein Fleisch- oder Wurstpaket. Der Gewinner hatte den ersten Zugriff. Gewertet wuden die beiden besten Teiler. Zusätzlich gab es für den besten Einzelteiler einen Zinnbecher. Diesen erhielt Philipp Nordmeyer für einen 1,0 Teiler. Allerdings gewann er nicht den Wettbewerb. Siegerin wurde Regina Brandes mit 11,4 Gesamtteilern. Nordmeyer belegte den zweiten Platz mit 15,3 Gesamtteilern. Der dritte Platz ging mit 16,1 Teilern an Jens Brokmann. Danach folgen die weiteren Platzierungen.Des Weiteren hat Thomas Göbel als Stifter des Göbel-Orden die Ehrungen vorgenommen. Vorgabe ist ein 222 Teiler. Sieger wurde Jens Brokmann mit einer Abweichung von 1,0 Teiler vor Herbert Arlt (1,9 Teiler) und Philipp Nordmeyer (2,1 Teiler).Außerdem wurde für den Erstplatzierten des Nitsche-Wanderpokal ein Orden vergeben. Diesen erhielt Thomas Ulbig.Nach der Preisvergabe folgte traditionell eine Versteigerung von Wurstpaketen. Seit einigen Jahren kommen auch von den Schützendamen geschaffene Dinge in die Auktion. Dieses Mal Wadenwärmer in Bierseidel-Optik, sowie Engelbosteler Ortswappen. Eines der drei Wappen erzielte den Rekorderlös von 71 Euro.