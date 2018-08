In der Kreativität frei entfalten

Fußballcamp und Funino-Festival beim MTV Engelbostel-Schulenburg

MTV Engelbostel-Schulenburg. Was haben der MTV Engelbostel-Schulenburg, FC St. Pauli und Hannover 96 gemeinsam? Auf den ersten Blick trennen die drei Vereine Welten. Zwei Bundesligisten auf der einen und ein Amateurverein auf der anderen Seite. Klar, bei allen drei Vereinen wird Fußball gespielt, aber das war es dann auch schon, oder? Nein, denn bei genauerem Hinsehen verbindet sie viel mehr: die Liebe zum Fußball, die Hingabe mit denen sie Ihre Nachwuchskicker fördern und vor allen Dingen Funino, das bei allen drei Vereinen im Mittelpunkt der Kinderfußballausbildung steht.So ist es eigentlich nur eine logische Entwicklung, dass der MTV Engelbostel-Schulenburg nun mit den beiden Vereinen die Kräfte in der Nachwuchsförderung bündelt und gleich zwei Fußball-Highlights im Herbst anbieten kann.Am 16. September veranstaltet der MTV Engelbostel-Schulenburg mit der Hannover 96 Fußballschule ein großes Funino-Festival für E- und F-Jugendteams der Jahrgänge 2008 bis 2010. Alle Vereine der Region Hannover sind herzlich eingeladen, Teams bestehend aus drei bis sechs Kindern anzumelden.Gleich zu Beginn der Herbstferien kommt dann die FC-St. Pauli-Rabauken-Fußballschule und veranstaltet vom 1. bis 5. Oktober das bislang erste Rabauken-Fußballcamp in dieser Region beim MTV Engelbostel-Schulenburg.Weitere Infos zur Anmeldung und den MTV-Nachwuchskickern gibt auf der Facebookseite "MTV Engelbostel-Schulenburg Nachwuchskicker“ ( https://www.facebook.com/MTV-Nachwuchskicker ) und unter www.mtv-engelbostel-schulenburg.de.Funino ist eine Trainingsmethode für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, die die Denk- und Spielweise des „Streetsoccers“ berücksichtigt. Es ist ein ideales Werkzeug, um die technischen, taktischen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Das Spiel auf vier Tore im drei gegen drei Spielermodus bietet viele Lösungsmöglichkeiten, und die Spieler können sich in ihrer Kreativität frei entfalten. Funino ist deshalb eine optimale Vorbereitung sowohl für den Fünfer- als auch für den Siebener-Fußball.