Erzählcafé und Tagesfahrt beim SoVD Langenhagen

SoVD Langenhagen. Der SoVD Langenhagen trifft sich am Mittwoch, 1. Juni, um 15 Uhr in seinem Erzählcafé Wintergarten an der Walsroder Straße. Es gibt wieder Kaffee und Kuchen, allerdings müssen sich Teilnehmer vorher telefonisch anmelden (015 226 400 118) und es gibt eine Begrenzung der Teilnehmeranzahl. Sollten sich mehr Mitglieder anmelden als im Café Wintergarten zugelassen sind, wird kurzfristig ein weiterer Termin bekannt gegeben.Beim reffen oder telefonisch werden auch Anmeldungen zur Fahrt am Donnerstag,16. Juni, entgegen genommen. Es geht mit dem Bus in die reizvolle Heidelandschaft am Rande des Naturschutzgebietes zum Wildpark Lüneburger Heide, dort erleben Interessierte als erstes eine atemberaubende Greifvogel-Flugschau.Gegen 12 Uhr werden die Teilnehmer zum Mittagessen erwartet. Gegen 13 Uhr findet eine spannende Gästeführung statt. Auf dem Rückweg halten aller im idyllischen Café am Dorfteich in Bispingen für ein gemeinsames Kaffeetrinken an. Mitglieder zahlen 65 Euro, Gäste 75 Euro.