Jagermeister und Heinz Rühmann

DRK unterwegs: Wolfenbüttel ist eine Reise wert

DRK Langenhagen. Jetzt ist der DRK-Ortsverein Langenhagen nach Wolfenbüttel gefahren. In Wolfenbüttel angekommen wurde ein Stadtrundgang unternommen. Dabei wurde das, infolge der vergleichsweise geringen Kriegsschäden, nahezu geschlossene historisches Stadtbild bewundert werden. Nebenbei hat an noch erfahren, dass aus Wolfenbüttel nicht nur der Jägermeister herkommt, sondern das im dortigen Schloss auch der Heinz-Rühmann- Film Die Feuerzangenbowle gedreht wurde.Nach dem Mittagsessen wurde die Herzog-August-Bibliothek und dort insbesondere das Evangeliar Heinrich des Löwen und Mathildes von England aus dem zwölften Jahrhundert besichtigt. In der Bibliothek war neben Gothold Ephariam Lessing auch Gottfried Wilhelm Leibniz als Bibliothekar tätig. Danach ging die Fahrt in den Elm. Hier wurde nicht nur das Reitlingstal bewundert, sondern auch noch vor der Heimfahrt eine Kaffeepause eingelegt.