Jahresausklang beim Er-und-Sie-Schießen

Schützenverein Godshorn ermittelte die Sieger

Schützenverein Godshorn. Beim Schützenverein Godshorn gibt es die Sparte „Er-und-Sie- Schießen“. Hier treffen sich einmal monatlich neun Paare im Schützenhaus und schießen auf dem Luftgewehrstand um die besten Plätze. Es können auch bei diesem Schießen die Partner, die nicht Mitglied im Schützenverein sind, teilnehmen. Es wird paarweise ausgewertet (zwei Teiler pro Person und Schießabend) und am Jahresende bei einem gemütlichen Beisammensein die Sieger bekannt gegeben.Diese Siegerehrung fand jetzt im Schützenaus Godshorn statt. Von der Schießsportleiterin Ilse-Marie Brockmann und ihrem Team wurden die Platzierungen nach dem Essen bekannt gegeben.Die Bestteiler im Jahre 2019 schossen Hannelore Burkhard mit einem 3,9 Teiler und Kurt Geveke – 6.8 Teiler. Sie erhielten einen Glasdiamanten mit Gravur.Um Sieger beim Partnerschaftsschießen ermitteln zu können, mussten die gesammelten Teiler zusammenaddiert und am Jahresende durch die geschossenen Monate geteilt werden. So erreichte man das paarweise Gesamtergebnis (Durchschnittsteiler). Die diesjährigen Sieger sind Ehepaar Brockmann, vor dem Ehepaar Geveke und dem Ehepaar Hennig. Sie erhielten einen Glaswürfel mit Gravur. Allen Teilnehmern am „Er und Sie schießen“ wurde eine Gedenkmünze ausgehändigt.