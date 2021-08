SOVD Krähenwinkel/Kaltenweide war Tour

Krähenwinkel/Kaltenweide. Die vergangenen Monate haben allen viel abverlangt. Dabei zuversichtlich zu bleiben, ist wichtig für das eigene Wohlergehen.Der SOVD Krähenwinkel/Kaltenweide hat unter Beachtung aller Hygieneregeln eine Kaffeefahrt nach Steinhude organisiert. Am Dienstag sind wir die Teilnehmer um 13.30 Uhr mit 20 Senioren zum Kaffeetrinken ins “Café-am- Meer „zu Blaubeerkuchen mit Sahne gestartet. Danach konnte jeder seine Zeit frei gestalten. Es wurde Fisch gegessen, das Schmetterlingshaus besucht, geshopt, gestaunt, was sich dort alles verändert hat und vieles mehr. Um 18 Uhr ging es wieder Richtung Langenhagen. Alle waren guter Dinge endlich mal wieder etwas Abwechslung in ihren Alltag gelassen zu haben. Im nächsten Jahr sind weitere kurze Ausflüge geplant.