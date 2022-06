Kostenlose Cajon-Workshops und Jubiläumskonzert

Tag der offenen Tür der Musikschule am Sonnabend, 18. Juni

Langenhagen. Die Musikschule öffnet am Sonnabend, 18. Juni, von 10. bis 13 Uhr ihre Pforten im Kulturzelt und stellt ihr breit gefächertes Angebot vor. Zu Beginn gibt es eine etwa 30-minütige Instrumentenvorstellung für die Jüngeren in Form eines lustigen kleinen Theaterstückes. Zeitfenster zum Ausprobieren der Instrumente und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm schließen sich an. Das Kollegium steht für alle Fragen an Infoständen zur Verfügung.Am Nachmittag finden zwei kostenlose Cajon-Workshops mit dem Schlagzeuglehrer Thorsten Harnitz statt.Die Termine: 14 bis 15 Uhr für Kinder von acht bis 14 Jahren; 15 bis 16 Uhr für Jugendliche/Erwachsene von 15 bis 99 Jahren. Die Workshops sind auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt. Das Resultat soll bei einem Auftritt beim PGL-Konzert am nächsten Tag vorgestellt werden! Anmeldung ausschließlich beim Tag der offenen Tür ab 10 Uhr im Kulturzelt. Das große Jubiläumskonzert der PercussionGroup am Folgetag um 17 Uhr bietet ein wahres Feuerwerk an Highlights.Drumbattle der beiden Schlagzeuglehrer Frank Schauer und Thorsten Harnitz, „Stomp“-artige Trashpercussion, die Uraufführung einer Komposition des Schlagzeugschülers Jarle Kiesé, und zahlreiche weitere Überraschungen!Alle Termine finden im Kulturzelt, Handelshof 10 im Stadtzentrum statt.