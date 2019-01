Kostenloser Schnupperkursus

Rock’n’Roll-Tanz für Kinder ab 7. Februar

Sparta Langenhagen. Nach den Zeugnisferien bietet der Rock'n'Roll und Boogie-Woogie-Club Albatros Langenhagen ab Donnerstag, 7. Februar, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr einenvierwöchigen kostenlosen Schnupperkursus „Sportlicher Rock’n’Roll Tanz für Kinder“ im Alter von neun bis zwölf Jahren an.In dem Schnupperkursus lernen die Kinder, die tänzerischen und turnerischen Grundlagen sowie das Gefühl für Musik und Rhythmus. Der Schwerpunkt liegt auf den typischen Bewegungen des sportlichen Rock'n'Rolls, wie Grundschritt, einfache Tanzfiguren und einfache Bodenakrobatiken. Ideal wäre es mit einem Tanzpartner (auch Mädchenpaare sind möglich), es ist aber auch eine Teilnahme ohne Partner möglich. Der Schnupperkursus des Rock’n’Roll Club Allbatros im Sparta Langenhagen findet in der kleinen Sporthalle der Herrmann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße 3 in Langenhagen statt.Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe mitbringen. Interessierte können sich bei Michael Höhne unter der Telefonnummer (0171) 3 24 80 21, oder E-Mail Adresse michael.hoehne@ymail.com informieren.. Eine Anmeldung ist wegen begrenzter Teilnehmerzahl erwünscht