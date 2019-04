Kreuzkröten auf der Kugelfangtrift

Abendliche Wanderung mit dem NABU

NABU Langenhagen. Kennen Sie die Kreuzkröte? Falls nicht, sind Sie ganz sicher nicht allein in unserer Gesellschaft! Fast unbemerkt ist diese einst häufige Amphibie aus der Landschaft verschwunden. Kreuzkröten profitierten, wie viele andere Amphibien auch, von der natürlichen Dynamik wilder Flüsse ohne Begradigung oder Eindeichung. Zusätzlich braucht die Art sogenannte „Fahrspurgewässer“, also auf unbefestigten Straßen entstehende Pfützen, die heute nur noch auf aktiv genutzten Übungsplätzen zu finden sind. Bis Anfang der 2000er Jahre waren Kreuzkröten in Langenhagen heimisch, dann sind sie ausgestorben. Das letzte hannoversche Vorkommen der Kreuzkröte ist auf der Kugelfangtrift, südlich an Langenhagen angrenzend, zu finden. Der ehemalige Übungsplatz wurde zur EXPO 2000 als Behelfsparkplatz genutzt und ist heute als Landschaftsschutzgebiet zur Naherholung sehr beliebt. Bei der abendlichen Wanderung möchte der NABU Langenhagen den Teilnehmern die Kreuzkröte vorstellen, ihren Rufkonzerten lauschen und gleichzeitig über das Wiederansiedlungsprojekt „Für einen Strich mehr in der Landschaft“, mit dem die Kreuzkröte in Langenhagen wieder heimisch gemacht werden soll, berichten.Je nach Wetter und Beobachtungen kann der Spaziergang bis circa 23.30 Uhr dauern, weshalb Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen dürfen. Bitte an Mückenschutz denken. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Spende für den Naturschutz ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termin ist Sonnabend, 27. April, von 21 bis circa 23 Uhr. Achtung – neuer Treffpunkt: Parkplatz Schützenverein Langenforth, Emil-Berliner-Straße 30. Ansprechpartner und Exkursionsleiter ist Ricky Stankewitz, Telefon (05 11) 27 08 20 19, E-Mail ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de.