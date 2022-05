Laute Schreie in der Sporthalle

VfB Langenhagen: Kinder lernen sich zu wehren

VfB Langenhagen. Plötzlich hört man Schreie aus der Halle der Friedrich-Ebert-Schule noch bis zum Spielplatz an der Straße – was war da los? Es war keiner in Not, allerdings lernten die Judokids des VfB Langenhagen und ihre Freunde sich selbst zu verteidigen und insbesondere zu behaupten. Täter suchen Opfer, keine Gegner! Unter diesem Motto fand der Lehrgang für die 6-9jährigen Kinder statt.Lehrgangsleiter Manfred Grabinski (6. Dan JuJutsu) stellte unter Beweis, dass er neben seinen großen Erfahrungen in der Selbstverteidigung auch schauspielerisches Talent hat. Wie sieht es aus, wenn jemand Angst hat? In diesem Fall vor Trainingspartnerin Danni. Und wie sieht es aus, wenn man die Angst nicht zeigt? Aufrechter Gang, groß machen, Blick in die Augen und feste Stimme machen schon Eindruck auf Andere. So sehr, dass jetzt Danni diejenige war, der ganz unwohl wurde.Die laute Stimme stellten die Kinder dann auch gleich unter Beweis, sodass sich Beobachter bestimmt die Frage stellten, was da denn los ist. Spielerisch zeigte Manfred den Mädchen und Jungen, wie man sich Hilfe sucht aber auch, wie man Hilfe anbietet. Verpackt in einem Fuchs und Hase Spiel, das dann auch noch Spaß macht, lernt man so ganz nebenbei.Zum Abschluss gab es einen kleinen Test. Wie viel kann man sich eigentlich merken, um einen Täter der Polizei zu beschreiben? Und vor allem: Was passiert denn, wenn jemand anderes das Gegenteil behauptet? Da kam so manches Kind, aber auch die Übungsleiter des VfB Langenhagen an ihre Grenzen. Denn es gab sehr unterschiedliche Meinungen, ob der Mini-Einkaufswagen einen gelben oder einen roten Griff hatte. Wie die Merkfähigkeit auch zu Taschengelderhöhungen führen kann, verriet Manfred des Kids dann ganz zum Schluss. Viel zu schnell war die Zeit rum und da der Lehrgang allen viel Spaß gemacht hat, wird es bestimmt nicht der letzte dieser Art gewesen sein. Einen Eindruck vom Lehrgang gibt es auf der Homepage www.vfb-langenhagen.de. Dort findet man auch alle Informationen zur Sportart Judo und unseren Trainingszeiten. - Ach ja: Der Einkaufswagen hatte einen gelben Griff.