Mit Elan und Treffsicherheit

Advents- und Jahresabschlussschießen

Schützengesellschaft Langenhagen. Die Schützengesellschaft Langenhagen 08 hat ihr Jahresschießen mit einem Juxscheibenschießen beendet. Es war ein sehr weihnachtlich geselliger Kaffeenachmittag mit leckerem Kuchen und mit viel Spaß vor den besonderen bunten Scheiben. Corinna Dockhorn durfte sich mit der höchst erreichten Punktzahl als Erste von dem aufgebauten Gabentisch ein Weihnachtsgeschenk aussuchen, das der erste Vorsitzende Peter Patz, von dem natürlich auch die Einladungen verschickt wurden,besorgt und eingepackt hatte. So bekamen auch alle anderen anwesenden Mitglieder Geschenke und alle Schützen gingen zufrieden nach Hause. Im nächsten Jahr geht es mit neuem Elan und Treffsicherheit wieder an die Scheiben und Rundenwettkämpfe.Der Schießsport beginnt nach der Weihnachtspause am Donnerstag, 10. Januar, wie gewohnt um 18.30 Uhr für die Erwachsenen. Die Jugend fängt mit dem Schießen schon am 7.Januar wieder so eifrig wie im alten Jahr an.