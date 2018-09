Mit Energie und viel Herzblut

Überraschungsparty für ACL-Vorsitzenden Jan Hülsmann

AC Langenhagen. Das war richtig aufregend – so viel Vorbereitung und keiner durfte sich „verplappern“. Der erste Vorsitzende des weit über die Stadtgrenzen Langenhagens hinaus bekannten Akkordeon-Club-Langenhagen 74 – Jan Hülsmann – ist in diesem Jahr seit 20 Jahren in seinem Amt tätig. Und dies mit unglaublich viel Energie, starker Professionalität, unfassbar großem Einsatz und wahnsinnig viel Herzblut.Genau dies wollten die Mitglieder des ACL 74 entsprechend würdigen und über Wochen wurde eine großartige Party im vereinseigenen Clubheim vorbereitet! Alles hinter dem Rücken des „Mr. President“ – (ein Spitzname der noch aus Zeiten der USA Konzertreise in den 80 er Jahren besteht!) Viele Glückwünsche wurden mit alten und neueren Fotos in einem tollen Album gesammelt und Geschenke mit viel Liebe ausgesucht. Am 12. September war es dann soweit, nichtsahnend erschien Jan Hülsmann zur normalen Orchesterprobe und wurde von über 50 Mitgliedern empfangen und bejubelt. Der Gesichtsausdruck war genug Dank für all` die vorangegangene Mühe! Jan Hülsmann – sprachlos – das sieht man selten!Nach ein paar lieben Worten für den Jubilar und einem dicken „Dankeschön-Blick“ von Jan Hülsmann war das von den Mitgliedern auf die Beine gestellte, hervorragende Fingerfood Buffet eröffnet und die Gespräche gingen in die letzten 20 Jahre zurück, in dem der Verein so viel erlebt hat. Zahlreiche Konzertreisen in die USA, Japan, Neuseeland, England, Schweiz, Österreich, Slowenien usw. lieferten viele Gesprächsthemen und so mancher schwelgte in wunderbaren Erinnerungen.Ehre wem Ehre gebührt und so konnten sich die Mitglieder einfach mal bei dem Mann bedanken, der sonst immer an alle und alles denkt. Hut ab vor so viel Engagement! Eine einzige große Bitte aller Anwesenden kristallisierte sich schnell heraus – „Jan, mach bitte weiter so!“Der ACL 74 bereitet sich zurzeit auf sein großes Jahreskonzert am Sonntag, 4. November, um 15.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Langenhagen (gegenüber des Langenhagener Rathauses) vor. Neben dem 1. Akkordeonorchester Langenhagen werden sich ebenso das ACL-Funorchester sowie das Jugendnachwuchsorchester präsentieren. Alle musikbegeisterten Zuhörer sollten sich den Termin unbedingt vormerken und können sich schon jetzt auf einen tollen Konzertnachmittag freuen.Weiter Auskünfte über den Verein finden Inrteressierte auf der Homepage unter www.akkordeon-club-langenhagen.de oder beim ersten Vorsitzenden Jan Hülsmann, Telefon (0511) 7 26 19 27 – der auch am Telefon gerne aktiv und fröhlich sein Ehrenamt erfüllt.