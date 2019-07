MTV bietet Yoga-Kurse an

Beginn ist am 19. August im Mehrzweckraum

MTV Engelbostel-Schulenburg. Der MTV Engelbostel-Schulenburg hat sein Kursprogramm um einen Yoga-Kursus erweitert. Beginn ist am 19. August im MTV-Mehrzweckraum, Engelbostel, Stadtweg 43. Es sind 14 Übungseinheiten jeweils montags von 19 bis 20 Uhr geplant. Der Kursus ist für Anfänger und auch Yogaerfahrene geeignet. Das Mitbringen von bequemer Kleidung und Wasser wird empfohlen.Kursleiterin ist Tina Schacht (31): „Yoga gehört schon sehr lange zu meinem Leben, um den Ausgleich zum Alltag zu finden“, ist ihr Motto. In Tinas Yogastunden ist es wichtig, dass jeder genau diese Pause vom Alltag findet. Eine Stunde lang mal an etwas ganz anderes denken und sich wieder mit dem eigenen Körper und Geist verbinden! Das hilft, die täglichen Aufgaben und Verpflichtungen wieder aus einer gesunden Distanz heraus zu betrachten. Die Stunde beginnt mit Achtsamkeits- und Atemübungen, um im richtigen Moment anzukommen. Danach folgt Vinyasa Yoga, um Kraft und die Flexibilität zu trainieren.Kursanmeldung ist über die MTV-Homepage möglich: www.mtv-engelbostel-schulenburg.de. Weitere Infos gibt es bei Regina Reimers-Schlichte, Email: schlichte@mtv-engelbostel-schulenburg.de.