MTV wandert und fährt Rad

Mittwoch-Abend-Radtour fand guten Anklang

MTV Engelbostel-Schulenburg. Die erste Mittwoch-Abend-Radtour ist in diesem Jahr hat wieder guten Anklang gefunden. 19 Radler trafen sich mit frisch geputzten Rädern am MTV Sportgelände. Los ging’s in Richtung Norden durch den Kananoher Forst nach Resse. In der Sportgaststätte des TV Resse gab es einen Zwischenstopp, bevor man etwa um 21.15 Uhr den Rundkursus beendet hatte. Regelmäßig laufen die Touren jetzt Mittwoch abends durchgeführt. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr am MTV-Sportgelände. Durchschnittlich werden etwa 30 Kilometer zurückgelegt mit verschiedenen Zielen in der Region Hannover.Des Weiteren lädt der Verein zu seiner ersten diesjährigen Wanderung ein. Die Tour führt von Bissendorf nach Resse über den Wanderweg E1. Termin ist der 21. Mai, Treffen um 11 Uhr an der Bushaltestell Elbinger Straße. Die Streckenlänge wird etwa 12 bis 14 Kilometer betragen. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Eine Rucksackverpflegung sollte mitgenommen werden, da keine Einkehr vorgesehen ist. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen, aber gute Laune sollte mitgebracht werden. Infos gibt es bei Lothar Zboron unter der Telefonnummer (0511) 74 18 00.