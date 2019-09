Flutesband des Treckerclub Engelbostel

Treckerclub Engelbostel. „Es ist schon ein paar Tage her, aber immer aktuell geblieben, der Treckerclub Engelbostel liebäugelte mit Musik“ so der Vorsitzende Manfred Auras. Aus dem Wunschwird nun Wirklichkeit, wir konnten Petra Rieger (54) aus Osterwald als Ausbilderin gewinnen,sie hat selbst ihre Ausbildung an der Turner- Musik Akademie erhalten und stellt ihre langjährige Erfahrung in anderen Vereinen dem Treckerclub zur Verfügung. Die Ausbildung erfolgt an Alt- und Tenorflöten, Schlagwerk mit Pakaschen, Schellen, Rassel und so weiter, Mallets wie Glockenspiel, Marimba und Xylophon. „Musik mit Freude und Spaß“ so Rieger und möchte moderne Stücke wie Afrika von Toto oder Bella tschau mit musikalische Darbietungen den Zuhörern präsentieren.Die Ausbildung erfolgt mit Noten an Instrumenten nach Einzel- und Gemeinsamregister, Schritt für Schritt. Die Ausbildung ist vergleichbar mit der Musikschule, und alle Interessiertensind zum Schnuppern eingeladen, die Jüngsten sollten Buchstaben und Zählen beherrschen. Kontaktaufnahme bitte per mail unter petra.rieger1@web.de oder Telefon (0175) 5 11 00 69 oder persönlicher Erstkontakt mit Petra Rieger am 28. September ab 14 Uhr beim Treckerclub in der Kirchstraße 46 in Engelbostel. Übungsnachmittage oder Abende sollen einmal wöchentlich zu festen Zeiten erfolgen.