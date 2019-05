NABU- und NAJU-Infostand im CCL

Warum die Europawahl auch für die heimischen Gartenvögel wichtig ist

NABU Langenhagen. Die Zählungen zur „Stunde der Gartenvögel“ in den vergangenen Jahren belegen, dass die Vielfalt an Vogelarten immer mehr abnimmt. Der NABU Langenhagen möchte bei der Aktion im City Center Langenhagen auf diese bedenkliche Situation aufmerksam machen. „Am Infostand möchten wir Wissen und Begeisterung für den Naturschutz vermitteln,“ Sagt Ricky Stankewitz, Vorsitzender des NABU Langenhagen. Der Hintergrund der Aktion ist jedoch ernster, als es zunächst vermuten lässt: Unter anderem Kohl- und Blaumeisen ziehen sich immer mehr aus städtischen Gebieten zurück. Der Grund dafür ist auch der Mangel an geeigneten Quartieren zum Nisten. Ähnlich sieht es auch mit zahlreichen Insektenarten wie heimischen Wildbienen aus, deren schleichendes Verschwinden kaum jemand zu bemerken scheint. Dabei ist es einfacher als die meisten Leute denken, den betroffenen Arten geeignete Nistmöglichkeiten zu Verfügung zu stellen. Die klassischen Nisthilfen für verschiedene Meisenarten konnten von Mitgliedern der NAJU Langenhagen aus vorbereiteten Sätzen aus unbehandeltem Holz einfach mit Nägeln zusammengezimmert werden. Noch schneller ging es an der Insektenfront voran: Die vorbereiteten Tonblöcke mussten nur noch in handgerechte Stücke geschnitten und von den Teilnehmern nach Belieben mit verschieden großen Brutröhren versehen werden. Dabei wurden der Phantasie keine Grenzen gesetzt, sodass im Nachhinein wahre Designerstücke entstanden, die sowohl den Insekten eine passende Nistmöglichkeit bieten, als auch – als netter Nebeneffekt – einen wahren Blickfang darstellen. Die Nisthilfen werden beim Infostand für die „Stunde der Gartenvögel 2019“ gegen Spende an Naturfreunde abgegeben, damit diese nicht nur neues Wissen, sondern auch gleich ein Stück Naturschutz mit nach Hause nehmen können. Gleichzeitig informieren NABU-Aktive die Besucher über die Bedeutung der Europawahl für den heimischen Naturschutz. Termin ist Sonnabend, 11. Mai, von 9 bis 13 Uhr im CCL.