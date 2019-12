Neues zum Thema Weihnachtsdeko

Weihnachtsfeier beim Schützenverein Kaltenweide

Schützenverein Kaltenweide. Zur kalten Jahreszeit rückt man gerne näher zusammen, verbringt viel Zeit mit Familie und Freunden, hinzu kommen viele Weihnachtsfeiern - und damit das nicht langweilig wird, haben sich die Organisatoren des Schützenvereins Kaltenweide für ihre Weihnachtsfeier beim Thema Weihnachtsdeko wieder viele neue Sachen einfallen lassen.Erst einmal zum wichtigsten Punkt des Abends, den Ehrungen unserer neuen Würdenträger: Diesjährige Gewinnerin der Bayernscheibe und damit Winterkönigin ist Stefanie Dusche, die Ralf Seeßelberg und Christoph Kaman auf den Plätzen zwei und drei hinter sich ließ.Den Erntepokal sicherte sich ebenfalls eine Schützenschwester, die sich gegen selbige Verfolger wie beim Duell um die Bayernscheibe durchsetzte: Diana Lippoldt.Die Damenabteilung verlegte aufgrund Ihres Ausflugs nach Hamburg das sogenannte "Rentierschießen" ebenfalls auf den Tag des Winterkönigsschießen. Das Rentier (gestiftet und gesägt von Max Riedel) bestand wieder aus fünf Teilen und wird ähnlich wie beim Adlerschießen, nacheinander abgeschossen. Hierbei war Jenny Rosanka mit vier geschossenen Teilen besonders erfolgreich und ließ lediglich Annette Klatt mit einem Teil am Erfolg teilhaben. Jenny Rosanka folgt somit als Rentierkönigin 2019 auf Dagmar Seeßelberg, die im letzten Jahr den Titel trug.Die Weihnachtsfeier erforderte eine entsprechende Würdigung der erfolgreichen Schützen und Schützinnen vom Winterkönigsschießen. Hierzu wurde der Saal unseres Schützenhauses wieder ausgezeichnet von Jörg Baumgarte, Rainer Klatt und Angelika Lehmann geschmückt. Mehr als 60 Personen, darunter Schützinnen und Schützen, Freunde und Freundinnen feierten bis tief in die Nacht und machten den Abend, auch dank der grandiosen Musik der "Burning Chips" zu einem tollen vorweihnachtlichen Event. Am 22. Februar veranstaltet der Schützenverein das nächste große Boßel-Turnier, hierzu folgen weitere Informationen auf der Homepage des Vereins.