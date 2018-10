Nördlichste venezianische Kirche

DRK Langenhagen besichtigte Basilika St. Clemens

DRK Langenhagen. Jetzt hat das DRK Langenhagen die Basilika St. Clemens besichtigt. Die Propsteikirche Basilika St. Clemens wurde als erstes katholisches Gotteshaus in Hannover nach der Reformation im Jahre 1718 geweiht und sie ist die nördlichste Kirche in Europa, die im venezianischen Barockstil errichtet wurde. Die katholische Hauptkirche der Stadt ist in diesem Jahr 300 Jahre alt geworden, und passend zum Jubiläum wurde die Krypta renoviert Selbstverständlich wurde diese bei der sehr interessanten Führung auch besichtigt.