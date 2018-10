Oktoberfest bei Sparta

ein Vereins-Oktoberfest statt, zu dem Mitglieder und alle Langenhagener Bürger eingeladenwaren. Ab 10 Uhr gesellten sich zu den kleinen Fußballern auch viele Zuschauer auf dem Gelände um zuzuschauen, wie ein buntes Fußballspiel zwischen Groß und Klein ausgetragen wurde. Es konnte am Glücksrad gedreht werden, man konnte seine Schusskraft an der Schnellschuss-Anlage testen, sich am reich bestückten Brötchen und Kuchenbüfett stärken oder aber später mittanzen bei der Einlage von Fenja und Nina der Zumba-Übungsleiterinnen.Die Sparte Tischtennis zeigte perfekt, dass, trotz des Windes, diegeschlagenen Bälle nur so hin und her flogen. Eine Tanzeinlage der Jugend von Spartas Rock´-n´-Rock-Sparte begeisterte die Zuschauer. Hier zeigten zehn Jungen und Mädchen ihr Können, nicht auf dem Parkett, sondern auf dem Pflaster vor der Gaststätte. Man merkte richtig, wie stolz Trainer Michael Höhne auf seine Kids war, denn sie haben schon in ihrerKlasse einige Preise davongetragen. Es war ein richtiges Kontrastprogramm, denn anschließend waren Spartas Seniorinnen mit von der Partie, auch sie führten vor, was man in einer Stuhlgymnastik noch alles leisten kann, auch wenn man schon über 80 Jahre alt ist. Es machte allen Spaß. Sie zeigten, das man alle Gymnastik-Übungen mal im Stehen oderauch im Sitzen machen kann und bekamen viel Beifall für ihre Vorführung.So ging ein schöner Tag zu Ende, bei frischem aber trockenem Wetter undguter Versorgung durch „Laso“ Spartas Clubwirt.