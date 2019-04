Osteraktion beim MTV

Kinder bemalen und suchen Ostereier

MTV Engelbostel-Schulenburg. Einen schönen Osterhasen mit einfachen Materialen basteln, oder Osterhasen-Kronen mit langen Ohren formen. Das und noch mehr hatte sich die MTV-Jugendleitung am Mittwoch vor Ostern bei der Bastelaktion für die Kinder ausgedacht. Der Verein hatte das Bastelmaterial bereitgestellt. Die etwa 25 Kinder mit ihren Eltern griffen zu Schere, Schablone, Stifte, Klebstoff und Watte und legten los. In netter Atmosphäre konnten sie sich künstlerisch betätigen. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Am Ende hatte jedes Kind sein eigenes Osterkörbchen gestaltet. Zusätzlich wurden diese zusätzlich mit Namen versehen, damit jedes Kind sein Körbchen bei der Suchaktion am Ostersamstag wiedererkennen konnte.Am Ostersamstag bereiteten Laura, Nick und Markus dann die Suchaktion vor. Sie versteckten die Osterkörbchen gut auf dem Gelände des MTV-Kinderspielplatzes. Um 11 Uhr waren die Eltern mit den Kleinen zur Stelle. Das Team gab das Startkommando und schon ging die Suche los. Die Kinder krabbelten die Rutsche hinauf, schauten hinter Büsche und Hecken, suchten im Sandkasten, hinter der Schaukel oder im kleinen Spielhäuschen. Wer erfolgreich war und sein eigenes Körbchen gefunden hatte, zeigte es stolz Eltern und Freunden. Einige Kinder mussten schon etwas Geduld bei der Suche aufbringen, und bei den „Kleinsten“ halfen die Eltern. Nachdem alle Körbchen gefunden waren, wurde der Inhalt gegenseitig begutachtet. „Es geht ja zu wie auf einer Tauschbörse“, scherzte ein Elternteil.Alle hatten viel Spaß an der Aktion, warmes sonniges Wetter trug noch dazu bei. Die Osteraktion gehört zum jährlichen Terminplan des MTV. Organisiert wurde sie in diesem Jahr von der MTV-Jugendleiterin Laura Pfeuffer, dem Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) Nick Detsch und vom MTV-Praktikant Markus Will.