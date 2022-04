Pandemie legt Vereinsleben lahm

Vorstandswahlen bei Treckerclub Engelbostel

Treckerclub Engelbostel:. Zwei Jahre nach Pandemieausbruch hat der Treckerclub Engelbostel seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus Tegtmeyer veranstaltet. Nach Begrüßung der Gästeund Mitglieder wurde der Verstorbenen in den vergangenen zwei Jahren gedacht.In den Jahresberichten waren die Aktivitäten schnell erwähnt, hatte Corona alles fest im Griff.Für das Jahr 2020 war ein Dreitagefest geplant, wurde der Treckerclub doch 15 Jahre alt.Neuwahl des Vorstandes stand auf der Tagesordnung, und weil man sich beim Treckerclubeinig ist, wurde der alte Vorstand der neue und einstimmig gewählt.In der Terminvorschau 2022 wurden die monatlichen Workshops, jeweils jeden zweiten Sonnabend im Monat um 19 Uhr am Spritzenhaus sowie die Teilnahme am Sonntag, 1. Mai, bei der Feuerwehr und die Muttertagveranstaltung am Sonntag, 8.Mai, ab 12 Uhr am Spritzenhaus bekannt gegeben. Nach den Grußworten der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Langenhagen, Ute Biehlmann-Sprung und Ortbürgermeisterin Bettina Auras, die dem Treckerclub wieder eine hohe Beteiligung an den örtlichen Veranstaltungen bescheinigte, wurde ohne weitere Wortmeldung die Jahreshauptversammlung mit einem dreifachen „Glüh vor“ beendet und zum gemütlichen Teil der Veranstaltung Essen gereicht und die Gespräche vertieft.