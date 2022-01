Persönliches Gespräch unter 2G plus

Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe der IGS

Langenhagen. Die diesjährigen Anmeldetage für die gymnasiale Oberstufe der IGS Langenhagen sind Dienstag, 8, und Mittwoch, 9. Februar. Jeweils von 9 bis 15 Uhr ist die Anmeldung für die kommenden Jahrgänge elf und zwölf in der Aula des Schulzentrums am Haupteingang möglich. Die Anmeldeunterlagen stehen auf der Homepage zur Verfügung und sollten ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben mitgebracht werden. Auch ein Ausfüllen vor Ort ist möglich. Die Zeugnisse von Klasse fünf bis neun müssen zur Ansicht vorgelegt und das aktuelle Halbjahreszeugnis darüber hinaus als Kopie mitgebracht werden."Wir legen großen Wert auf das persönliche Gespräch mit unseren neuen Oberstufenschülern und wollen gleichzeitig Rücksicht auf die besonderen Umstände nehmen.", so Oberstufenkoordinator Sven Schickerling. Deshalb werden die Anmeldetage in einem großen und gut durchlüfteten Raum stattfinden, natürlich unter Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 2G-plus--Bedingungen. Erforderlich sind demzufolge ein Impf- oder Genesenennachweis und ein tagesaktueller Test, wenn keine Booster-Impfung vorliegt. Oberstufenleiterin Regine Klinke bittet darum, dass nur eine Begleitperson pro Schüler oder Schülerin mitkommt. „So können wir trotz aller Widrigkeiten auch individuelle Fragen klären und Fachwahlberatung zum Beispiel zu den Fremdsprachen anbieten.“