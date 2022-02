Philipp Nordmeyer verteidigt Titel

Vereinsmeisterschaften der Engebosteler Schützen

Schützenverein Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel hat die Vereinsmeisterschaften ausgetragen. In drei Disziplinen wurden die Besten ermittelt. In der Königsdisziplin, dem Freihandschießen mit dem Gewehr, hat Philipp Nordmeyer mit großen Abstand die Konkurrenz hinter sich gelassen. Damit hat Nordmeyer seinen Titel verteidigen können. In der Klasse der Luftpistolenschützen ist Eike Stadler souveräner Sieger geworden. Neu ins Programm wurde die Kategorie „Stehend mit aufgelegten Gewehr“ aufgenommen. Hier waren die Ergebnisse sehr eng beieinander. Mit nur einem Ring Vorsprung wurde Thomas Ulbig Vereinsmeister.