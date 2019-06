Prädikate statt Platzierungen

MTV-Tanzgruppe „Foxys“ erfolgreich beim Dance2u Contest in Schweinfurt

MTV Engelbostel-Schulenburg. „Seid dabei und macht mit bei Dance2u – dem TANZ-Contest im Breitensportbereich! Wir freuen uns auf zahlreiche Gruppen aus den Bereichen Hip-Hop/Streetdance, Jazz Dance, Modern Dance, Ballett oder Videoclip Dancing“, so lautete die Ausschreibung.Und deshalb ging es am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt für die Foxy’s nach Schweinfurt, um dort am Bundesfinale des Dance2u Contest teilzunehmen. Für die Teilnahme hatten sie sich im März beim Norddeutschen Tanzwettbewerb "Dance2u" Contest in Bodenwerder“ qualifiziert. In Schweinfurt traten also die besten Gruppen aus Niedersachsen und Bayern vor der Jury auf. Hier zeigten die Foxy‘s noch einmal ihre einstudierte Choreografie zum Lied „Jennie“ von Felix Jähn. Mit Spannung erwarteten sie die Ergebnisse und erreichten den fünften Platz in der Kategorie „Kids“. Ein weiterer Höhepunkt war, dass die Mädchen (8-10 Jahre) noch einmal beim Wettkampf Dance n‘ more am Freitag ihr Können zeigen durften. In diesem Wettkampf gab es statt Platzierungen Prädikate für die einzelnen Gruppen. Die Foxy’s erreichten Beim „Just Dance Youngsters“ das Prädikat „fantastisch“. Am Samstag ging es müde, aber voller neuer Erfahrungen und Erlebnisse zurück nach Engelbostel. Und für die Foxy’s steht fest: Das war nicht das letzte Bundesfinale!Das Bayerische Landesturnfest ist das größte (etwa 8.000 Teilnehmer) Breitensport-Event Bayerns. Es fand jetzt statt. Sport, Shows, Partys und Gemeinschaft sind Stichworte, wenn es um das Thema Turnfest geht.Wer Interesse am MTV-Kindertanzen hat, kann sich gerne melden bei Andreas Witte, Telefon (0511) 74 38 75, E-Mail: witte@mtv-engelbostel-schulenburg.de oder Hans-Werner Gerke, Telefon (0511) 74 28 25, E-Mail: gerke@mtv-engelbostel-schulenburg.de. Die Übungstermine sind am Donnerstag von 16.15 bis 17 Uhr fürDrei- bis Achtjährige und 17 bis 18 Uhr für Acht- bis 15-Hährige (Foxy’s) im MTV-Mehrzweckraum.