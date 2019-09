Rainer Bode erneut erster Vorsitzender

Ehrung zum 40. Vorstandsgeburtstag

RVL. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für Rainer Bode, den ersten Vorsitzenden des Reitervereins Langenhagen. Er blickt auf ein langjähriges Engagement in seinem Verein zurück und gestaltet diesen seit nun 40 Jahren im Vorstand aktiv mit, davon 26 Jahre als erster Vorsitzender. Bereits 1979 wurde er zum zweiten Vorsitzenden ernannt. Seine besondere Leidenschaft galt in dieser Zeit der Organisation und Durchführung von Reit- und Springturnieren, zum Teil mit Bezirksmeisterschaften, auf dem Vereinsgelände. Viele Jahre hat er gemeinsam mit Horst Deppe den Verein geführt bis dieser 1993 nach 22 Jahren sein Amt des ersten. Vorsitzenden an Rainer Bode übergab.Danach prägten auch besonders bauliche Veränderungen des Vereinsgeländes seine Arbeit. So wurden neue Dressurvierecke im Außenbereich und ein Sandspringplatz angelegt, sowie Remisen zur Lagerung von Material und Sprüngen gebaut. Diese vielfältige Anlage nutzen die Mitglieder des Vereins gerne und sie lockt auch externe Reiter zu Lehrgängen und Trainingszwecken an. Auch ein neuer Vereinsstall, der große Investitionen für den Verein und seine Mitglieder bedeutete, wurde 1993 eingeweiht. Die Mitglieder bedankten sich bei Rainer Bode durch die Würdigung seines Engagements und einem Präsent für seine langjährige Vorstandsarbeit.Die Vorstandswahlen der Mitgliederversammlung ergaben geringe Veränderungen. Rainer Bode bleibt für weitere zwei Jahre erster Vorsitzender und Wiebke Laurie zweite Vorsitzende. Beim Sportwart Springen wurden die Verantwortlichkeiten getauscht, sodass Larissa Lange jetzt durch Laura Fricke vertreten wird. Neu in den Vorstand wurde Robin Tegtmeier als Vertretung für den Platz- und Hallenwart gewählt.