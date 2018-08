Restplätze noch frei

DRK Langenhagen fährt in die Heide

DRK Langenhagen. Für Mittwoch, 29. August, bietet das DRK Langenhagen eine Busfahrt in die Heide an. Zuerst wird das Kloster Ebstorf besichtigt. Dieses gilt als eine Kostbarkeit der Backsteingotik und zählt zu den berühmten Heideklöstern. Anschließend ist die Gelegenheit zur Mittagspause und auch für einen Sparziergang durch die reizvolle Wacholder- und Besenheide. Danach wird das Arboretum Melzingen besichtigt. 800 verschiedenen Pflanzen aus aller Welt sind in diesem Arboretum zu finden, es ist das kleinste seiner Art in Deutschland. Aber doch so kostbar in seiner Artenvielfalt, dass es seit 2000 in eine gemeinnützige Stiftung überführt wurde, deren einziges Kapital dieser Garten ist, der ehrenamtlich gepflegt und erhalten wird. Die Fahrt kostet 45 Euro pro Person inklusive Eintritt, und Führung im Kloster Ebstorf und im Arboretum Melzingen sowie einem Kaffeegedeck. Nähere Auskünfte und Anmeldungen bis zum 27. August sind unter der Telefonnummer (0511) 7 69 16 01 möglich.