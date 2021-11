Schachtiger sammeln erste Punkte

Ein Sieg und ein Unentschieden am zweiten Saisonspieltag

Langenhagen. Mit einem Sieg und einem Unentschieden konnten sich die SchachtigerLangenhagen am zweiten Saisonspieltag die ersten Punkte sichern. In derLandesliga Süd spielte die erste Tigermannschaft 4:4 gegen den HamelnerSV II. Bernd Grohmann und Oliver Hofmann konnten sich gegen ihre Gegnerdurchsetzen, während Jürgen Böhm, Michael Lehmann, Olaf Klingebiel undManfred Backhaus remis spielten. In der Tabelle machen die Tiger dreiPlätze gut und sind nun Siebte. Der Spieltag findet wegen einerverlegten Begegnung erst Mitte April 2022 seinen Abschluss. In dernächsten Runde haben die Tiger den Tabellenneunten SK Rinteln zu Gast.In der Bezirksklasse setzte sich die zweite Mannschaft deutlich mit6,5:1,5 und ohne Partieverlust gegen den SC Hämelerwald durch. HerbertScheer, Marcus Meinhardt, OliverHöbel, Artur Ramminger und Rainer Grauegewannen ihre Partien. Helge Wittur, Dmytro Lukov und Frank Bollmannspielten remis und rundeten die geschlossene Mannschaftsleistung ab. Inder Tabelle klettern die Tiger auf den vierten Platz und müssen in dernächsten Runde zum achtplatzierten SC Stadthagen.