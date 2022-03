Schützen: Heitlingen bleibt in der Bezirksliga

SV Germania Heitlingen. Nach sieben Jahren der Abstinenz ging der Schützenverein Germania Heitlingen im November wieder mit einer Mannschaft in der Bezirksliga an den Start. Nach insgesamt sieben aufregenden Wettkämpfen hat die Mannschaft, bestehend aus Chantal Evers, Britta Bennigstorf, Frank Evers, Hans-Henning Finke und Laura Mesenbrink die Saison mit dem vierten Platz beendet und sich dadurch auch die Liga-Teilnahme in diesem Jahr gesichert.