"So nicht hinnehmbar"

Offener Brief der CDU-Fraktion an Postbank

Langenhagen (ok). In einem offenen Brief hat sich die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen an die "Postbank Direkt" in Bonn gewandt. Der Grund: Es habe zahlreiche Beschwerden gegeben, weil die Poststelle nur eingeschränkt zugänglich sei. Erst ab 10 Uhr sei die Postbank täglich geöffnet. Und der Vorraum, in dem die Geräte stünden, sei auch nur zu den Öffnungszeiten zugänglich. Gerade an Markttagen sei das nicht hinnehmbar. Die Einschränkung bestehe bereits dauerhaft, sei entgegen der Angaben des Institutes nicht nur corona-bedingt.