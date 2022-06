Reiterverein Langenhagen: 25. und 26. Juni

Reiterverein Langenhagen. Der Reiterverein Langenhagen veranstaltet am 25. und 26. Juni aufgrund seines 50 jährigen Bestehens im Jahr 2021 ein Spring- und Dressurturnier auf der eigenen Anlage (Walsroder Str. 179, 30853 Langenhagen). Von Führzügel-Wettbewerb und kleinen WBO-Prüfungen bis zur Klasse L ist alles dabei!Dazu werden herzlich Besucher eingeladen, sich an zwei Tagen einen vielseitigen Einblick in den Pferdesport zu verschaffen. Für das leibliche Wohl ist mit einem großen Angebot gesorgt.Samstag und Sonntag wird ein spannendes Programm im Dressur- und Springreiten zeitgleich auf unterschiedlichen Plätzen geboten.Am Samstag stehen auf dem Dressurviereck Dressuren der Klasse E und A an und am Sonntag stellen sich Pferde und Reiter den Lektionen der Klasse L.Auf dem Springplatz laufen am Sonnabend Springen der Klasse E, A und L. Besondere Spannung verspricht zudem der Mannschaftswettbewerb, in dem verschiedene Teams gegeneinander antreten.Am Sonntag gibt es auf dem Dressurplatz die L-Dressuren zu sehen und auf dem Springplatz Springen der Klasse A und L. Zudem finden auch die Prüfungen für die Kinder und jungen Reiter statt, die ihre liebevoll zurechtgemacht Ponys und Pferde im Führzügel- oder Reiterwettbewerb präsentieren. Sie freuen sich auf ein engagiertes Publikum, dass sie bei ihren sportlichen Leistungen unterstützt.Ein besonderes Highlight am Sonntag ist der Jump & Dog Wettbewerb, bei dem ein Team aus Pferd und Reiter sowie Hund und Hundeführer einen Hindernisparcours überwinden muss. Gewertet wird nach Fehlern und Zeit beider Umläufe.