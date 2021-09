Taiji-Kurs mit Oliver Rust

Judo-Club Godshorn erweitert sein Angebot

JC Godshorn. Mit Beginn des Trainings nach den Sommerferien erweitert der Judo-Club Godshorn (JCG) sein Angebot und bietet, neben dem Judo, auch Taiji an. Mit Oliver Rust konnte ein hervorragender und langjährig erfahrener Lehrer für diese Form des Trainings gewonnen werden. Entspannung, Harmonie und Meditation stehen beim Taiji im Vordergrund. Taiji kann von Menschen jeden Alters ausgeübt werden und ist für die körperliche und geistige Gesundheit bestens geeignet. Der zwölfwöchige Kursus findet ab 22. September immer mittwochs (außer Ferienzeit) von 18.45 bis 20.15 Uhr im Kampfsportraum der neuen IGS-Sporthalle in Langenhagen statt.Judosportlich ist der JCG für seine deutschlandweiten Wettkampferfolge bekannt und hat sich in den fast 30 Jahren seines Bestehens zu einer festen Größe in Langenhagen entwickelt. Der JCG nimmt mit seinen Sportlern seit vielen Jahren regelmäßig an der Sportlerehrung der Stadt Langenhagen teil und hat neben sehr vielen Ehrungen auch schon die Auszeichnungen Mannschaft, Sportler und Ehrenamtsträger des Jahres erhalten. Alle interessanten Informationen zum Judosport sowie die Anmeldung zum Taiji-Kurs findet ihr auf unserer Homepage www.jcgodshorn.de.