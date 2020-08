Trainingsstart ab sofort in allen Gruppen

Judo im VfB Langenhagen: Es geht wieder los

VfB Langenhagen. Nun geht es endlich in alle Gruppen wieder mit dem Judotraining los! Die Hallen und Trainer sind vorbereitet und freuen sich auf! Auch die Kurse – die natürlich für die trainingsfreie Zeit eingefroren waren - laufen nun weiter. Die Judomäuse (fünf bis sieben Jahre) treffen sich wie gewohnt montags um 15.45 Uhr in der Gutzmann-Schule und begeben sich auf die Jagd nach dem nächsten Minimausabzeichen. Am Dienstag treffen sich Kinder von sieben bis zwölf Jahren um 17.45 Uhr in der Gymnastikhalle des Gymnasiums und bereiten sich auf ihre nächste oder erste Gürtelprüfungen vor. Natürlich gibt es auch hier zahlreiche Spiele, und man kann das Erlernte schon einmal im Übungskampf ausprobieren. Am Donnerstag kommen dann die Jugendlichen ab zehn Jahren ebenfalls um 17.45 Uhr zum Training in der Gymnastikhalle des Gymnasiums. Am Freitag geht es dann in der Friedrich-Ebert-Schule schon um 15.25 Uhr an. Hier treffen sich Anfänger von fünf bis zehn Jahren und üben das richtige Fallen, machen Spiele – aber lernen auch schon die ersten Judotechniken. Zur gleichen Zeit finden sich die Kinder von sieben bis elf Jahren ein, die schon ihre ersten Prüfungen hinter sich haben. Spielerisch wird hier an den Techniken gefeilt, sie werden in Übungskämpfen erprobt, und natürlich kommen auch hier Spiel und Spaß nicht zu kurz. Um 17.25 Uhr geht es dann mit den Kindern und Jugendlichen ab neun Jahren weiter. Hier trainieren Anfänger und Fortgeschrittene in Kleingruppen entsprechend ihres Trainingsstandes, sodass jeder auf seine Kosten kommt und eine optimale Betreuung stattfindet.Auch die älteren Judoka starten nun natürlich wieder durch, dienstags und donnerstags treffen wir uns um 19.45 Uhr in der Gymnastikhalle des Gymnasiums, um nach der langen Zeit die Knochen wieder gelenkig zu machen, alle Techniken wieder ins Gedächtnis zu rufen, Spaß an Technik, Taktik und Randori zu haben – und natürlich auch dem Gürtelhockeyspiel wieder zu frönen. Anfänger sind ebenfalls herzlich willkommen!Wer Lust hat, komme einfach mal vorbei. Für den Anfang reicht ein Jogginganzug, und die ersten drei Trainings sind kostenlose Schnupperstunden. Weitere Infos zum Judotraining im VfB finden Inteessierte auf der Homepage www.vfb-langenhagen.de.