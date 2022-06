Verdienstnadel in Gold

Ehrung für Heinz Hermann Rathmann

Godshorn. Während der jüngsten Delegiertenversammlung des Kreisschützenverbandes Wedemark-Langenhagen wurde unter anderem auch Heinz Hermann Rathmann besonders geehrt. Heinz Hermann Rathmann ist seit 1963 Mitglied im Schützenverein Godshorn. Er war von Anfang an aktiver Schütze, 40 Jahre Schriftführer und die vergangenen drei Jahre auch Vorstandsmitglied. Dieses Amt legte Heinz Hermann Rathmann nun aus Altersgründen nieder. Während der Jahreshauptversammlung vom Schützenverein Godshorn wurde Heinz für seine langjährige aktive Vereinsarbeit gedankt und einstimmig in den Ehrenrat des Vereins gewählt.Für alle seine geleistete ehrenamtliche Tätigkeit im Schützenwesen, Schützenverein Godshorn und Kreisschützenverband Wedemark-Langenhagen wurde ihm durch die Kreisschützenmeisterin Birgit Gräfenkämper die Verdienstnadel des Niedersächsischen Sportschützenverbandes in Gold verliehen.