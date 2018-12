VfBler mit Weltmeisterin auf der Matte

Judoka zu Gast bei Samurai Burgdorf

VfB Langenhagen. Die Judoka des VfB Langenhagen freuten sich sehr über die Einladung von Samurai Burgdorf, an ihrem Training mit der U21-Weltmeisterin Giovanna Scoccimarro teilzunehmen. Also machten sich 16 Judoka auf den Weg nach Burgdorf. Dort ging es bei den Kids zunächst als Eisbrecher mit einem Spiel los, bei dem die jungen Judoka aus Burgdorf, Ehlershausen und Langenhagen bunt durcheinander gewürfelt wurden. Mit Skippy, Pinguin, Turnen und Fallen brachte Giovanna die Kinder ins Schwitzen und dann ging es schon ran an die erste Technik. Giovanna stellte ihren O-uchi-gari, mit dem sie schon so oft erfolgreich punkten konnte, den kleinen Judoka vor. Mit höchster Konzentration auf Armzug und Schrittfolge und unter der Anleitung von Giovanna, Benni, sowie den Burgdorfern Anja, Sara und Nina klappte es dann auch bald mit dem erfolgreichen Wurf. Im Boden stellte dann Benni, also Benjamin Bouizgarne – ebenfalls ein international erfolgreicher Wettkämpfer – einen Umdreher vor mit anschließender Haltetechnik, aus der selbst Giovanna angeblich nicht mehr rauskommen kann. Zum Abschluss konnten die neuen Tricks auch gleich im Randori (Übungskampf) – natürlich auch mit der Weltmeisterin - geübt werden.Auch danach machte Giovanna keine Pause, denn bevor die Großen auf die Matte gingen, konnte sich jeder sein ganz persönliches Autogramm abholen. Bei den Jugendlichen und Erwachsenen ging es nach einem knackigen Aufwärmen natürlich ebenfalls mit O-uchi-gari los, allerdings konnte dieser schon mehr in einen Handlungskomplex eingebunden werden. Auch dieses Training schloss mit einer lockeren Randorieinheit ab, in dem Judo mit der Weltmeisterin gelebt wurde. Glücklich machten sich die VfBler auf den Heimweg mit vielen neuen Eindrücken für das heimische Training.Wer sich für Judo im VfB interessiert ist herzlich zum Schnuppertraining eingeladen. Wann uns wo sowie weitere Eindrücke vom Lehrgang mit Giovanna Scoccimarro hält die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de bereit.