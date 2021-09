Viele Ehrungen

Kameradschaftsabend beim Schützenverein Godshorn

Schützenverein Godshorn. Das Jahr 2020 und 2021 war eine große Herausforderung für alle. Von jedem Einzelnen wurde viel abverlangt und manch einer ist an seine Grenzen gestoßen. Seit einiger Zeit sind wieder Aktivitäten und Treffen erlaubt, sodass der Schützenverein Godshorn seine Mitglieder zu einem Kameradschaftsabend (in Uniform) im Restaurant „La Villa Grande“ für Freitag, 15. Oktober, Beginn 18 Uhr, eingeladen hat.An diesem Abend sollen Mitglieder für langjährige Treue im Schützenverein Godshorn geehrt werden.Für 15-jährige Mitgliedschaft: Ismail Kökpinar, Heinz Mahlberg und Ulrich Müller, Für25-jährige Mitgliedschaft: Anissa Boy, Hannelore Burkhard, Karlheinz Hennig und ElkeLieske. 50 Jahre im Schützenverein Godshorn sind Dittmar Brockmann, Ingelore Geveke,Kurt Geveke und Christel Nordmeyer.Der Vorstand erwartet viele Mitglieder an diesem Abend und bittet, sich bis zum 8. Oktober2021 bei Anneli Boy, Telefon (0511) 78 42 87 oder Handy (0160) 5 55 82 65 anzumelden. Eine Anmeldung ist erforderlich, weil für alle Mitglieder ein warmes Essen serviert wird